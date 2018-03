Skripal palus väidetavalt Putinilt armu

Topeltagent Sergei Skripal palus väidetavalt Vene president Vladimir Putinilt armu.

Tema sõber Vladimir Timoškov ütles usutluses telekanalile BBC, et pärast Inglismaale eksiili asumist 2010. aastal jäi Skripal ilma paljudest senistest tuttavatest, kelle meelest ta reetis oma kodumaa. „Ta ise nõnda ei arvanud,“ ütles Timoškov.

„Ta helistas mulle 2012. aastal. Me rääkisime umbes 30 minutit. Ta helistas Londonist. Ta eitas, et on reetur, ja ütles, et kirjutas president Vladimir Putinile kirja, saamaks armu ja loa Venemaad külastada. Tema ema, vend ja teised sugulased olid seal,“ rääkis ta.

Skripal ja tema tütar Julia mürgitati närvimürgiga selle kuu algul Inglismaal.