Skandinaaviast pärit naisturistidel lõigati Marokos kõri läbi

Väljaande La Quotidienne teatel leiti külmrelvaga tapetud ohvrid Imlili linna lähistelt. Üks naistest on pärit Taanist, teine Norrast. Nende isikuid pole sealsed võimuorganid avaldanud.

Maroko siseministeeriumist kinnitati, et alustati mõrvajuurdlust, et juhtunu asjaolusid selgitada. Siseministeeriumi teatel olid naiste kaeladel lõikehaavad.

Maroko portaal Medias24 kirjutab, et laibad leiti eile hommikul ning sündmuspaika saabus suur hulk politseijõude koos helikopterite ja teesulgudega. Kohale saabusid ka kohaliku omavalitsuse esindajad. Laibad leiti linnast umbes 7 kilomeetri kauguselt mägiselt tühermaalt. Kohalikud inimesed on uudisest šokis ning ütlesid portaalile, et leiupaik asub väljaspool matkaradasid ja ükski mõistlik giid poleks lubanud naistel omapäi ja ilma matkavarustuseta öösel sinna minna.

Norre lehe VG teatel olid naised 20-ndates eluaastates ja saabusid külasse pühapäeval. Kohalik giid Mustapha kinnitas lehele, et tegu on tragöödiaga kogu linna jaoks. „Siin pole kunagi midagi sellist toimunud,” ütles kohalik, kelle sõnul on piirkond muidu ohutu, ent praegu külma ilma ja lumesaju tõttu matkamiseks sobimatu. VG andmeil leiti laibad telgist.