Skandaal Saksamaal: Alam-Saksi liidumaa valitsusprogrammis tegi parandusi Volkswageni kontsern

Volkswageni peakorter Wolfsburgis Alam-Saksimaal Foto: RONNY HARTMANN, AFP

Saksamaa Alam-Saksi liidumaa sotsiaaldemokraadist peaministril Stefan Weilil on rasked ajad: lisaks sellele, et tema valitsuskoalitsioon kaotas enamuse, on ta kistud ka Volkswageni skandaali. Nimelt anti Weili valitsusprogramm 2015. aasta oktoobris kõigepealt Volkswageni kontsernile heakskiitmiseks. Samas on Weil ise kontserni järelevalvenõukogu liige.