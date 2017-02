Skandaal Leedu turunduskampaaniaga: turismiameti juht astus häbiga tagasi, mõnituskooriga ühines isegi peaminister

Eelmise aasta oktoobris käivitas Leedu riiklik turismiamet mainekujunduskampaania, et sotsiaalmeedias Leedu vaatamisväärsusi tutvustada.

Kampaania leiab Facebookist pealkirja all „Lithuania. Real Is Beautiful.“ Ehk: "Leedu. Ehtne on ilus." Kampaania maksis maksumaksjale 139 682 eurot.

Neljapäeval aga teatas uudisteportaal 15min.lt, et ehtsusest on asi kaugel - suur osa kampaanias kasutatud fotodest pole tegelikult originaalid, vaid pärinevad fotopankadest Flickr ja Shutterstock. Veel hullem, paljudel fotodest ei ole Leeduga vähimatki pistmist. Näiteks see praeguseks eemaldatud pilt kannab Leedu-teemalist allkirja, aga on tehtud Norras:

ekraanihõive

Alumine pilt, mis tutvustab koerakelguga sõitmise võlusid, pärineb Soomest. Paljude piltide päritolu on teadmata. Palju on ka selliseid pilte, kus on tõepoolest kujutatud Leedu turismiobjekte, aga mis on ikkagi fotopankadest võetud. Ühesõnaga - täielik haltuura.

ekraanihõive

Turismiameti teatel vastutatas fotomaterjali eest ettevõte nimega Content Marketing ning juriidiliselt oli kõik korrektne: vastavalt lepingule pidi firma leidma kampaania jaoks 700 pilti, millest ainult pool pidid olema originaalfotod. „Foto eesmärk on edasi anda emotsiooni, seega pole oluline, kus pilt on tehtud,“ selgitas firma pressiesindaja.

Leedukeelset sotsiaalmeediat tabas selle peale irooniatulv, kõik tõttasid kampaaniasse panustama. Portaali 15min.lt ajakirjaniku Šarūnas Černiauskase sõnul kujutatakse sellel pildil Palanga randa, mis on teatavasti tuntud oma palmide ja koralliriffide poolest.

Pilkekooriga ühines ka peaminister Saulius Skvernelis, kes postitas näoraamatusse foto Euroopa Komisjoni Brüsseli peakorterist ja teatas, et see on Leedu valitsuse uus hoone.

Paar tundi hiljem teatas peaminister juba tõsisemal toonil, et tegu on pettusega, mille üle tuleb alustada juurdlust. Samal päeval nõudis majandusminister Mindaugas Sinkevičius turismiameti juhi Jurgita Kazlauskienė tagasiastumist, mis kohe ka sündis. Majandusministeerium on alustanud sisejuurdlust, siseauditit lubab ka turismiamet.