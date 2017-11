Skandaal: India lasi ameeriklased Venemaalt liisitud tuumaallveelaeva pardale

Venemaa ja India vahel on puhkenud enneolematu skandaal: Moskva kahtlustab Delhit USA mereväe esindajate lubamises Vene tuumaallveelaevale, mis on alates 2011. aastast nime all Chakra India kasutuses.

Juhtum ähvardab tõsiselt raskendada läbirääkimisi teise Vene tuumaallveelaeva rentimise üle ning teisi Vene-India sõjalis-tehnilise koostöö projekte. Tekkinud küsimusi Vene relvade ühe suurema kasutajaga tuleb lahendada asepeaminister Dmitri Rogozinil, kes kavatseb Indiat külastada detsembris, vahendab ajaleht Kommersant.

Probleemidest tuumaallveelaeva Chakra ümber kirjutas portaal Strategypage.com. Kahele allikale viidates kinnitab portaal, et Moskva kahtlustab, et vaatamata liisinguleppe tingimustele lasi Delhi Chakrale USA mereväe esindajad, kes tutvusid selle sisemiste süsteemidega. Ametlikke kommentaare Venemaalt Kommersandil sellel teemal saada ei õnnestunud.

Mitu Vene riiklike struktuuride anonüümseks jäänud allikat kinnitasid aga Kommersandile, et India partnerid on viimasel ajal tõesti toime pannud mitu „ebasõbralikku akti Vene Föderatsiooni suhtes”. Allikate sõnul külastas alguses USA mereväe delegatsioon lennukikandjat Vikramaditya (mis on endine Vene lennukikandja Admiral Gorškov), mille peale esitasid Vene ametnikud protesti. Tol juhul oli aga tegemist India mereväe omandiga ja tegelikke pretensioone Vene poolel esitada ei õnnestunud. Mõne aja pärast sattus aga USA delegatsioon Vene kõrgetasemelise sõjalise allika kinnitusel tuumaallveelaevale Chakra.

Loe veel

Vene laevaehitusettevõtte tippjuht kinnitas Kommersandile, et teoreetilistelt ameeriklaste käimine allveelaeval mingeid probleeme endast ei kujuta, sest ilma jooniste ja tehnilise dokumentatsioonita on allveelaeva süsteeme uurida äärmiselt raske. „See probleem asub juba poliitilisel tasandil, miks ja milleks nad seda tegid,” ütles allikas. Sõjalis-tehnilise koostöö süsteemis töötav allikas nimetas aga nördima panevaks USA mereväelaste viibimist Vene allveelaeval iseesesest.

Projekti 971 Štšuka-B järgi ehitatud allveelaevad on võimelised sukelduma 600 meetri sügavusele ja liikuma vee all kiirusega kuni 30 sõlme. Relvastatud on nad torpeedode, miinide ning laevade ja allveelaevade vastaste rakettidega. Venemaa liisis ühe sellise laeva 2011. aastal Indiale kümneks aastaks. Indias sai see nimeks Chakra. Liisingulepingu maksumus on 650 miljonit dollarit.