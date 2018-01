Skandaal: Austria poliitiku üliõpilaskorporatsiooni laulikust leiti natsilaulud: andke gaasi, vanad germaanlased!

Austrias on puhkenud skandaal ühe üliõpilaskorporatsiooni (Burschenschaft) natsilaulu üle. Organisatsiooni kuulub nimelt ka Austrias valitsuskoalitsioonis oleva paremäärmusliku vabaduspartei (FPÖ) tipppoliitik Udo Landbauer.

Austria liidupresident Alexander Van der Bellen ütles täna raadiojaamale Ö1, et oli jahmunud, kui laulutekstist kuulis. Van der Belleni sõnul tuleb juhtumit kogu tõsidusega uurida, vahendab Focus Online.

Burschenschaft Germania lauluraamatus on järgmised read: „Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: ’Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million’” („Siis astus nende keskele juut Ben Gurion: „Andke gaasi, te vanad germaanlased, me teeme seitsmenda miljoni””). Viidatakse Teises maailmasõjas mõrvatud kuuele miljonile juudile ning Iisraeli riigi rajajale ja esimesele peaministrile David Ben Gurionile. Teistes lauludes ülistatakse leegion Condorit, mis hävitas Hispaania kodusõja ajal Guernica linna, ja Saksa Wehrmachti julmusi Kreeta saarel.

31-aastane Landbauer, kes on FPÖ tippkandidaat pühapäeval toimuvatel Alam-Austria liidumaa parlamendivalimistel, väitis, et ei ole selle tekstiga tuttav ega ole ammugi seda laulnud. See olevat kõigi tema põhimõtete vastane ning ta teatas, et astus Burschenschaft Germaniast kohe pärast skandaali puhkemist välja.

Landbaueri sõnul peab nüüd välja ilmunud 200-leheküljelise lauluraamatu näol tegemist olema vana versiooniga, mis ei ole talle tuttav. Germania liige oli Landbauer 17 aastat ja ta on olnud ka selle abiesimees.

Austria kantsler ja peamise koalitsioonierakonna rahvapartei (ÖVP) esimees Sebastian Kurz teatas Twitteris, et laulutekstid on rassistlikud, antisemiitlikud ja absoluutselt vastikud ning neil ei tohiks Austrias mingit kohta olla. Kurzi sõnul tuleb asja täies mahus uurida ja süüdlased vastutusele võtta.

Prokuratuur on alustanud ilma kellelegi kahtlustust esitamata juurdlust natsionaalsotsialistliku mõtteviisi levitamise kohta.

FPÖ esimees Heinz-Christian Strache ütles, et tegemist on tõeliselt vastiku ja antisemiitliku lauluga.