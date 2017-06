Sisserändevastased Rootsi Demokraadid tõusid Rootsi populaarsuselt teiseks erakonnaks

Rootsi Statistika Keskbüroo (SCB) arvamusküsitlus näitab, et sisserändevastane erakond Rootsi Demokraadid (Sverigedemokraterna) on möödunud moderaatidest ja tõusnud populaarsuselt teiseks erakonnaks.

Kui valimised toimuksid praegu, saaksid koalitsioonierakonnad sotsiaaldemokraadid ja rohelised 35,6 protsenti häältest, opositsioonilised alliansierakonnad (Keskpartei, liberaalid, moderaadid ja kristlikud demokraadid) 37,6 protsenti, Rootsi Demokraadid 18,4 protsenti, Vasakpartei 6,3 protsenti ja teised erakonnad 2,2 protsenti häältest, vahendab The Local.

Moderaatide toetus on 18,1 protsenti ning see on võrreldes eelmise küsitlusega novembris langenud 4,7 protsenti.

Moderaatide toetus hakkas kahanema pärast seda, kui nad otsustasid avada ukse koostööle Rootsi Demokraatidega, murdes pikaajalise tabu Rootsi poliitikas.

Sel nädalal oli kuulda üleskutseid moderaatide juhi Anna Kinberg Batra väljavahetamiseks enne 2018. aasta valimisi, kuigi erakonna kõrgetasemelised liikmed avaldasid talle toetust.

Rootsi Demokraatide toetus on nüüd 18,4 protsenti, mis on 0,9 protsenti suurem kui novembris. Seega möödus Jimmie Åkessoni juhitav sisserändevastane erakond moderaatidest ja tõusis esimest korda Rootsi populaarsuselt teiseks parteiks.

Selgelt populaarseim erakond Rootsis on peaminister Stefan Löfveni juhitavad sotsiaaldemokraadid, kes moodustavad praegu koos rohelistega valitsuskoalitsiooni. Neid toetab 31,1 protsenti valijatest, mida on 1,9 protsenti rohkem kui novembris.