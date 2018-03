Siseminister Rudd: Suurbritannia tegutseb närvimürgiga ründajate vastu, kui faktid on teada

Suurbritannia uurib metoodiliselt välja, kes pani toime närvimürgirünnaku Venemaa endise spiooni Sergei Skripali ja tema tütre vastu vaikses Inglismaa linnakeses, ning asub siis tegevusse, teatas siseminister Amber Rudd täna.

66-aastane endine topeltagent Skripal ja tema 33-aastane tütar Julia on olnud alates pühapäeva pärastlõunast, kui nad Salisbury kaubanduskeskuse juurest pingilt teadvusetuna leiti, haiglas kriitilises seisundis, vahendab Reuters.

Rudd hoiatas järelduste tegemise eest enne, kui faktid teada on.

„Kui meil on kõik tõendid selle kohta, mis aset leidis, seostame me selle kellegagi, kui see on asjakohane,” ütles Rudd intervjuus BBC raadiole. „Kui nii juhtub, on meil olemas plaan. Me peame olema väga metoodilised, hoidma pea külmana ja põhinema faktidel, mitte kuulujuttudel.”

Briti politsei teatas eile, et Skripali ja tema tütre vastu kasutati närvimürki. Esimesena reageerinud politseinik, kes samuti aine mõju alla sattus, on nüüd võimeline rääkima, kuigi on endiselt tõsises seisundis, teatas Rudd.

Loe veel

BBC küsis Ruddilt, kas Suurbritannia on olnud Venemaa vastu liiga pehme pärast endise KGB agendi Aleksandr Litvinenko polooniumiga mõrvamist 2006. aastal Londonis. Briti juurdluse tulemusena leiti, et Litvinenko mõrva kiitis ilmselt heaks Venemaa president Vladimir Putin ja selle panid toime Dmitri Kovtun ja Andrei Lugovoi. Venemaa on keeldunud neid kohtupidamiseks välja andmast.

Rudd eitas kategooriliselt liiga pehme olemist ja andis mõista, et kui Venemaa osutub Skripali ründamisega seotud olevaks, astutakse tema vastu samme.

„Me oleme väga jõulised igasuguste kuritegude suhtes, mis pannakse toime nendel tänavatel Ühendkuningriigis. Ühendkuningriigi reageeringus mis iganes riiklikule tegevusele sellel maal ei ole midagi pehmet,” ütles Rudd. „Me teame täpselt, mida me teeme. Me kavatseme oodata tõendeid. Kui meil on need olemas, kui me need kellegagi seostame, on meil plaan olemas.”