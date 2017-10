Sisejulgeolekuteenistus hoiatas lapsdžihadistide eest Saksamaal

Saksamaa sisejulgeolekuteenistus Põhiseaduse Kaitse Liiduamet (BfV) arvestab uute väljakutsetega võitluses islamiterrorismi vastu. Jutt käib lastest ja noortest ning küberruumist.

„Me näeme ohtu, et džihadistide lapsed saabuvad islamistidega sotsialiseerunult ja vastavalt väljaõpetatuna võitluspiirkondadest tagasi Saksamaale,“ ütles BfV president Hans-Georg Maaßen Berliinis. Tema mure põhineb arvudel, mida ta sellega seoses nimetas: Süüriasse ja Iraaki on välja reisinud üle 950 islamisti. Nende hulgas on 20 protsenti naisi ja viis protsenti alaealisi. Seoses olukorraga sõjapiirkondades (Islamiriigi lüüasaamine) arvestavad Saksa julgeolekuvõimud suure naasmisega, vahendab Deutsche Welle.

Kui see oletus paika peab, tekivad Saksamaal julgeolekuteenistuse seisukohalt uued riskid. Islamiriik pöördub nimelt oma propagandas suunatult laste ja noorte poole. Internetis ringlevad videod hukkamistest, milles osalevad väikesed lapsed.

„Sellega võidakse ka siin uus džihadistide põlvkond kaasa tõmmata,“ kardab Maaßen. Sellises vägivalda ülistavas keskkonnas elab Saksa julgeolekuvõimude hinnangul tubli 10 000 inimest.

Loe veel

Maaßen pöördus kogu ühiskonna poole, et tema visandatud riske väga hoolikalt silmas peetaks ja selle vastu relvastutaks. BfV pakub muu hulgas niinimetatud vihjetelefoni nõu küsijatele ja vihjeandjatele. Väärtuslikku informatsiooni loodab BfV saada ka varjupaigataotlejatelt. Juba on saadud sadu vihjeid ning paljudel juhtudel on need ehtsad ja tõelised, mida peab uurima.

Ka kübersõja valdkonnas arvestab Saksa sisejulgeolekuteenistus uute arengutega. Venemaa tegevuse eest hoiatab Maaßen juba ammu. Katsed mõjutada hiljutisi Saksamaa parlamendivalimisi valeuudistega jäid üldiselt siiski ära.

Lõpuks on see ikkagi poliitiline otsus, kas häkkerirünnakutega kogutud informatsioon käiku lasta, teatas Maaßen oktoobri algul parlamendi salateenistuste kontrollkomisjoni (PKGr) avalikul kuulamisel. Vastutavad isikud Moskvas jõudsid aga Maaßeni hinnangul otsusele, et „poliitiline hind on lihtsalt liiga kõrge“, mis oli ilmselt seotud ka kogemustega USA ja Prantsusmaa presidendivalimistelt. Avalikkus oli juba teadlik, et toimub Venemaa sekkumine, desinformatsioonikampaania.