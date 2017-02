Sinivaal: sotsiaalmeediamäng paneb Vene teismelisi endalt elu võtma

Venemaal uuritakse, kas noorte inimeste enesetappude laine on kutsunud esile pahaendeline sotsiaalmeediamäng nimega Sinivaal.

Kaks koolitüdrukut vanuses 15 ja 16 hüppasid alla 14-kordsest majast ja veel üks, 15-aastane viiendalt korruselt. 14-aastane tüdruk jäi aga rongi alla, vahendab Metro.

15-aastane Julia Konstantinova jättis sotsiaalmeediasse maha sõnumi „lõpp“, olles enne seda postitanud sinivaala pildi, ning tema sõbranna, 16-aastane Veronika Volkova kirjutas: „Mõte on kadunud… Lõpp.“

Teatati, et politsei vahistas väidetavalt pärast traagilise topeltenesetapu filmimist kaks teismelist poissi.

Venemaa uurimiskomitee on alustanud seoses tüdrukute surmaga enesetapule õhutamise uurimist. Erilist tähelepanu lubati pöörata tüdrukute kontaktidele sotsiaalmeedias.

Krasnojarskis alustati hiljuti kolme kriminaaljuurdlust enesetapule õhutamise kohta, mis puudutas koolitüdrukuid ja toimus sotsiaalmeedia kaudu. Nende juhtumite puhul tüdrukud päästeti.

Üks koolidirektor ütles politseile, et sai anonüümse telefonikõne, milles öeldi, et õpilane on ühinenud „surmagrupiga“ ja kavatseb ennast peagi tappa.

Politsei tegi tüdruku kindlaks ja ta seletas, et ühines sotsiaalvõrgustikus VKontakte „mänguga“ ning grupi administraator andis talle „ülesandeid“. Tüdruk ei täitnud ülesandeid, kuid kardetakse, et teised täitsid.

Loe veel

Tšitas kinnitas transpordipolitsei, et sealse surmajuhtumi puhul peetakse võimalikuks surma põhjuseks enesetapumängu Sinine Vaal.

Teine tüdruk kavatses end koos hukkunud tüdrukuga tappa, kuid mõtles viimasel hetkel ümber.

Vene meedia teatel kästakse teismelistel lõigata noa või žiletiga vaala kujutis oma käele või jalale.

Samuti kästakse neil vaadata kogu päeva õudusfilme ja ärgata kell 4.20. Mängus olemise 50. päeval kästakse neil endalt elu võtta.

Eelmisel aastal kardeti, et salapärased õhutajad võivad olla Venemaal vähemalt 130 enesetapu taga. Pärast väidetava ninamehe vahistamist juhtumite arv vähenes, kuid nüüd on taas tekkinud tõsine hirm, et haavatavaid teismelisi suunatakse sotsiaalmeedia kaudu vabasurma.

REN TV teatas, et Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) siseraport viitas sellele, et alaealiste laste interneti kaudu enesetapule õhutamise probleem on tõesti tõsine.

Eelmisel aastal vahistati väidetav ninamees, 21-aastane Filipp Budeikin, kellele on esitatud süüdistus kaheksa enesetappe propageerinud grupi organiseerimises aastatel 2013-2016. Budeikini kriminaalasjas on öeldud, et 15 teismelist sooritas enesetapu ja viis päästeti viimasel hetkel.

Lastele öeldakse sotsiaalmeedias, et parimad asjad elus algavad (vene keeles) s-tähega: perekond (semja), laupäev (subbota), seks ja enesetapp (suitsid).