Siberist saabub Soome paukuv pakane

Sel nädalal saabub Siberist kogu Soome käre pakane, teatavad sealsed ilmaennustajad.

„Kirdest voolab tasapisi külma ja külmim päev kogu Soomes paistab olevat neljapäev. Siis on Lõuna-Soomes oodata umbes 20 kraadi pakast, Kesk-Soome -20 kuni -25 kraadi ja põhja -20 kuni -40 kraadi. Lapimaal on oodata -35 kuni -40 kraadi pakast,“ ütles Foreca ilmateenistuse valvemeteoroloog Ilkka Alanko Iltalehti vahendusel.

Juba praegu on Põhja-Lapimaal 20 kraadi külma, kuid Lõuna-Soomes on veel esmaspäeval vaid 2-5 külmakraadi. Teisipäeval külmeneb ilm kogu riigis.

„Kolmapäeval on lõunas juba umbes 10-15 kraadi pakast, aga tuul suurendab numbreid ja see tundub 20 pakasekraadina. Lapimaal on kolmapäeval 20-40 kraadi pakast, aga seal on nõrgad tuuled. Kesk-Soomes on kolmapäeval umbes -20 kraadi.“

Reedel hakkab ilm kogu Soomes soojenema. Pehmenemine algab Lapimaalt. Külm õhk lahkub viimasena Ida-Soomest.

„Ida-Soomes ja Põhja-Karjalas on veel reedel 30-kraadist pakast,“ ütles Alanko.

Oulu piirkonnas soojeneb ilm nädala lõpul kiiresti lausa 30 kraadi.

„Oulus on neljapäeval ja reede vahelisel ööl veel -30 kraadi, aga laupäeva hommikul ollakse seal juba nulli lähedal. Õhutemperatuur tõuseb seega ööpäevas 30 kraadi,“ rääkis Alanko.