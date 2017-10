Siberi pensionär Putinile: härra president, ostke mulle kirst, sellel maal on võimatu elada

Taga-Baikali krai pensionär Anatoli Vertiprahhov küsis Venemaa presidendilt Vladimir Putinilt puusärki, sest tema sõnul on riigis võimatu elada, vahendab Moskovski Komsomolets.

72-aastane mees kirjutas Putinile kirja, milles kurtis pensioni eest äraelamise võimatuse üle: „Härra president! Palun anda korraldus Taga-Baikali krai kubernerile, Olovjannaja rajooni juhile ja Jasnaja maa-asula juhile kaevata mulle haud ja osta mulle kirst. Ma olen 72-aastane. Elada on sellel maal võimatu…“

Pensionär seletas, et tema pension jääb alla elatusmiinimumi ja on 8516 rubla 13 kopikat (126 eurot). Elatusmiinimum on Taga-Baikali krais 8600 rubla (127 eurot).

Selle raha aga võttis Vertiprahhovilt täies ulatuses ära kohtutäitur kommunaalmaksete võla eest.

„Tänasel päeval mul raha ei ole,“ kirjutas Vertiprahhov. „Isegi saia-leiba ei saa osta. Ei ole raha rohtudele, mida on mulle vaja iga päev, ma olen hüpertoonik.“

Vertiprahhovile viisid toidupaki kohaliku ajalehe Vetšorka ajakirjanikud, kes tema olukorrast kirjutasid.