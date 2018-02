Shelli endine juht: Hollandi välisminister mitte ainult ei valetanud Putiniga kohtumise kohta, vaid tõlgendas ka tema sõnu valesti

Hollandi välisminister Halbe Zijlstra mitte ainult ei valetanud, et kohtus Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, vaid ka sai oma allikast valesti aru, väitis selleks allikaks olnud naftafirma Shell endine juht Jeroen van der Veer ajalehele De Volkskrant.

Van der Veeri sõnul on Putini juttu Suur-Venemaast valesti tõlgendatud ja Putini sõnad olid esmajärjekorras „ajalooliselt” mõeldud ega tähendanud sõjalisi samme praeguse Venemaa laiendamiseks.

Van der Veer osales Shelli president-direktorina mitmetel läbirääkimistel Putiniga ja rääkis neist hiljem, 2014. aastal Vabaduse ja Demokraatia Rahvapartei (VVD) tollasele parlamendifraktsiooni esimehele Zijlstrale.

Zijlstra usaldusväärsus välisministrina sattus kahtluse alla, sest ta tunnistas eile intervjuus De Volkskrantile, et mõtles külaskäigu Putini datšasse välja. Zijlstra „laenas” selle jutu van der Veerilt ja tegi selle põhjal järelduse, et Venemaa poolt on ähvardamas sõjaoht.

„Ma kuulsin väga hästi, mida ta Suur-Venemaa all mõtles,” ütles Zijlstra 2016. aasta mais VVD parteikongressil. „Sest Suur-Venemaa on see, mida ta tagasi tahab. Ja tema vastus oli: see on Venemaa, Valgevene, Ukraina ja Balti riigid. Ja Kasahstan oli nice to have.”

Koalitsioonipartnerid toetasid Zijlstrat, sest „jutu sisu ei olnud vaidlusalune”. Valetamine oli „mõtlematu”, leidis peaminister Mark Rutte, kuid Zijlstra ei pea selle pärast tagasi astuma.

Van der Veer ütles, et vastab tõele, et ta rääkis Zijlstraga laiemalt Putinist. Aga Putini märkus Suur-Venemaa kohta oli „ajalooliselt mõeldud”. „Ajaloolises mõttes on Suur-Venemaa suurem kui praegune Venemaa,” seletas van der Veer.

Van der Veer peab Zijlstra tõlgendust, et praegune Venemaa tahab rohkem mõju seal, mis oli Suur-Venemaa, loogiliseks, aga see tõlgendus agressiivses mõttes, ei ole van der Veeri sõnul pärit temalt ega tema sõnavarast. Millistest konkreetsetest riikidest van der Veer täpselt rääkis, ta ei mäleta, kuid väljandit „nice to have” ta enda sõnul kindlasti ei kasuta.