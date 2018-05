Sergei Skripal sai haiglast välja

Venemaa endine topeltspioon Sergei Skripal, kes mürgitati Inglismaal närvimürgiga Novitšok, sai täna, kaks ja pool kuud pärast rünnakut haiglast välja.

Haigla pressiesindaja Cara Charles-Barks ütles ajakirjanikele, et tal on „fantastiliselt hea meel“ teatada, et „Sergei Skripali tervis on piisavalt hea, et lahkuda Salisbury piirkondlikust haiglast“.

„Tõsiasi, et temal ja Julial õnnestus lahkuda meie juurest nii kiiresti pärast närvimürgiga kokkupuutumist, on tänu meie töötajate raskele tööle, oskustele ja professionaalsusele,“ ütles ta.

Haigla juht rõhutas, et hoolimata sellest, et 66-aastane Skripal läks nende juurest koju, ei tähenda, et neil oleks võimalik jagada isiklikku teavet tema tervisliku olukorra kohta.

33-aastane Julia Skripal, eksluuraja tütar, puutus ka närvimürgiga kokku, kuid tema seisund paranes kiiremini. Ta vabanes haiglast juba enam kui kuu aja eest.

Skripalide asukoht ei ole pärast haiglast lahkumist teada. Julgeoleku tagamise eest vastutab politsei.