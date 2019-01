Serbia president Vučić: pean alati nõu Putiniga ja olen talle lõputult tänulik

„Ma konsulteerin ja pean alati nõu president Putiniga, ma küsin talt nõu, ma nõuan talt nõu, ma palun talt nõu. Ma tutvustan teda sellega, mis toimub, ja ma ei valeta, ma räägin tõtt, hoolimata sellest, et talle kõik alati ei meeldi. Ja ma arvan, et see on üks asjadest, mida president Putin väga austab. Ja ka mina austan seda, sest tema on suure riigi liider, aga mina olen väikese riigi liider, ja tema ilmutab austust sellise riigi vastu, ma olen talle selle eest lõputult tänulik,” ütles Vučić.

Vučić tuletas meelde, kuidas sattus tõsiste rünnakute alla pärast seda, kui Serbia saatis Süüriasse humanitaarabi. „Me ei saatnud relvi, vaid kruupe, võid ja suhkrut, aga algasid ägedad rünnakud meie vastu. Ja kui ma saabusin president Putini juurde, tulid välja ajakirjanikud ja ma ütlesin talle, et võime varsti saata lennuki või kaks lennukit abiga. Aga Vladimir Vladimirovitš ütles mulle: „Aleksandar, ära tee seda, see tekitab sulle ainult lisaprobleeme.””

Vučić lubas, et Serbia on Venemaa usaldusväärne partner ja hoiab kindlalt oma lubadustest kinni.

„Ma mõtlen nii, ma töötan nii ja ma ei valeta, mõnele ei pruugi minu sõnad meeldida, aga ma arvan, et me oleme Venemaa usaldusväärne partner. Kui ma ütlen president Putinile „jah”, siis me nii ka teeme. Ja kui ma ütlen Washingtonis või Brüsselis, et me ei ole kehtestanud ega kehtesta Venemaale sanktsioone, on see tõsi ja see on õiglane,” lausus Vučić.