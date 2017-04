Serbia presidendivalimised võitis senine peaminister Aleksandar Vučić

Serbias pühapäeval toimunud presidendivalimised võitis suurelt konservatiivist peaminister Aleksandar Vučić, kes balansseerib Euroopa ja Venemaa vahel.

47-aastane Vučić valiti presidendiks juba valimiste esimeses voorus, kus ta sai 55 protsenti häältest. Tema lähim rivaal, opositsiooni esidaja ja endine inimõiguslane Saša Janković sai vaid veidi üle 16 protsendi häältest, vahendab Reuters.

Vučić võtab suuresti tseremoniaalse ameti üle mai lõpus. Siiski usutakse, et ta jääb de facto võimule, sest juhib valitsevat Progressiivset Parteid.

Vučić tänas nii Saksamaa liidukantslerit Angela Merkelit kui ka Venemaa presidenti Vladimir Putinit, kelle mõlemaga ta valimiskampaania käigus kohtus.

„Minu jaoks on tähtis, et need valimised näitavad, et suur enamik Serbia kodanikest pooldab Euroopa tee jätkamist, samas säilitades lähedased sidemed Hiina ja Venemaaga,“ ütles Vučić.

Vučići vastased väidavad, et ta kaldub autoritaarsuse suunas ning on alates 2012. aastal võimule tulemisest meedia oma kontrolli alla võtnud.

„Kui ei ole teist vooru, tähendab see, et me elame ühiskonnas, mis on poliitiliselt ebaküps,“ ütles sotsioloog Jovo Bakić. „Kus mujal ei ole teist vooru? Põhja-Koreas.“