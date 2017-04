Seoses Stockholmi terroriaktiga vahistati veel üks isik

Seoses Stockholmi kesklinna terroriaktiga on vahistatud veel üks isik, teatas politsei. Isik vahistati pühapäeval pärast suure hulga juurdlusmaterjali läbitöötamist.

„Ma võin kinnitada, et selle juurdluse raames on üks isik vahistatud,“ ütles Rootsi julgeolekupolitsei (Säpo) pressisekretär Simon Bynert SVT Nyheteri vahendusel.

Tegemist on kolmanda isikuga, kes terrorirünnakuga seoses vahistatakse. Lisaks peamisele kahtlusalusele Rahmat Akilovile vahistati pärast rünnakut üks mees madalama kahtlusastmega. Prokurör tühistas vahistamise, kuid pärast seda, kui talle edastati teade väljasaatmise kohta, on ta taas vahi all.

Usbekistani kodanik Akilov vahistati 7. aprillil, mõned tunnid pärast rünnakut Stockholmi Märsta linnaosas. Ta on üles tunnistanud veoki kaaperdamise ja sellega rahvahulka sõitmise Drottninggatanil.