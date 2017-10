Senine Pihkva oblasti kuberner määrati Ühtse Venemaa peanõukogu sekretäri kohusetäitjaks

Vene võimuerakonna Ühtne Venemaa esimees, peaminister Dmitri Medvedev määras senise Pihkva oblasti kuberneri Andrei Turtšaki partei peanõukogu sekretäri kohusetäitjaks.

„Vastavalt põhikirjale nimetan ma teid peanõukogu sekretäri kohusetäitjaks, seejärel aga vaatab teie kandidatuuri läbi partei kongress,“ ütles Medvedev kohtumisel Turtšakiga, vahendab Interfax.

Turtšak teatas, et on tööks valmis. Ta märkis, et ees ootab „peamine poliitiline sündmus“ – Venemaa presidendi valimised.

Venemaa president Vladimir Putin vabastas Turtšaki varem Pihkva oblasti kuberneri ametikohalt.

Ühtse Venemaa peanõukogu senine sekretär Sergei Neverov valiti 9. oktoobril Ühtse Venemaa riigiduumafraktsiooni esimeheks. Fraktsiooni senine juht Vladimir Vassiljev nimetati aga Dagestani juhi kohusetäitjaks 3. oktoobril vabastatud Ramazan Abdulatipovi asemel.