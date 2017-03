Senati luurekomitee juhid lubasid Trumpi-Vene sidemete uurimist mõlema partei koostöös

USA senati luurekomitee vabariiklasest esimees Richard Burr ja komitee esidemokraat Mark Warner lubasid ühisel pressikonverentsil president Donald Trumpi valimiskampaania võimalike otseste sidemete Venemaaga põhjalikku uurimist mõlema erakonna koostöös.

Senati luurekomitee kavatseb alustada 20 inimese küsitlemist, kelle hulgas on Trumpi väimees ja üks lähedasemaid nõunikke Jared Kushner, juba esmaspäeval, vahendab Reuters.

Burr ise oli Trumpi kampaania julgeolekunõunik, kuid ta ütles, et ei ole komitee juurdluse ulatust Trumpiga koordineerinud. Burr kinnitas, et suudab jääda objektiivseks.

Burr keeldus ühinemast Valge Maja eitusega väidetava kokkumängu kohta Trumpi kampaania ja Vene häkkerite vahel.

„Me oleksime hullud, kui püüaksime teha järeldusi sealt, kus me juurdluses oleme,“ ütles Burr. „Las me läheme selles veidi sügavamale, enne kui te palute meil järeldused üles kirjutada. See on selgelt miski, mida me kavatsema edaspidi teha.“

Burr ja Warner ei kommenteerinud juurdlust esindajatekojas, kus luurekomitee esimees, Trumpi liitlane Devin Nunes on sattunud asja käsitlemise küsimuses kriitikatule alla.

Paljud demokraadid, sealhulgas esindajatekoja luurekomitee esidemokraat Adam Schiff, kutsusid Nunest üles end juurdlusest tagandama pärast seda, kui ta kohtus eelmisel nädalal Valge Maja kompleksis tuvastamata allikaga. Nunest süüdistati seepeale kokkumängus Valge Majaga.

Nii vabariiklased kui ka demokraadid on öelnud, et esindajatekoja juurdlust ümbritsevad lahkhelid on muutnud senati juurdluse tähtsamaks kui kunagi varem. „Näib selgelt, et senatis tegutsevad nii demokraadid kui ka vabariiklased nagu täiskasvanud ja võtavad seda asja tõsiselt,“ ütles demokraadist esindajatekoja liige Jim McGovern Reutersile.

Warner ja Burr rõhutasid, kui tähtis on paljastada Vene häkkerite tegevus, mis Warneri sõnul sisaldab ka teateid enam kui tuhande internetitrolli kohta, kes levitasid negatiivseid valesid demokraatide presidendikandidaadi Hillary Clintoni kohta.

Ei Burr ega Warner osanud öelda, millel juurdlus võiks lõppeda.