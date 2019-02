Senaator Mitch McConnell: President Trump kuulutab oma tahtmise läbi surumiseks välja eriolukorra

Plaani eriolukorra kehtestamise kohta tegi avalikuks vabariiklasest senaator Mitch McConnell, Valge maja pole teadet veel ei kinnitanud ega ümber lükanud.

Kampaania ajal lubas USA presidendiks tõusnud kinnisvaraärimees Donald Trump mäletatavasti, et tema lubatud müüri eest hakkab maksma lõunanaabri Mehhiko valitsus. Kuidas see skeem pidanuks toimima, pole tänaseni selge, ent nüüd on vähemalt üheselt ilmne, et müüri eest maksab ikka Ameerika maksumaksja.

Eelmne kord, kui Trump oma piirimüüri ehituseks raha küsis, päädis see ajaloo koge pikema valitsusseisakoga, USA-le omase demokraatliku ja vabariikliku partei mõõduvõtuga, mille käigus jääb suur osa valitsusametnikest – postiljonid, piletikontrolörid jne – ilma palgata.

Demokraatliku partei esindajad on lubanud olukorrale reageerida, homseks onplaanitud vastavateemaline pressikonverents, kinnitas senati spiiker, demokraat Nancy Pelosi CNBC-le.

Trump ähvardas eriolukorra kehtestamisega ka eelmise seisaku ajal. Pole üheselt selge, kas tal on õiguslikult võimalik seda teha. Eriolukord annab presidendile tavapärasest suuremad volitused, seega poleks piirimüüri ehitamiseks kulutuava raha saamiseks demokraatide nõusolekut vaja.