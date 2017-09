Seksistlik lapsikus: Donald Trump jagas Twitteris naljalõiku, kus ta Hillary Clintonile golfipalliga vastu pead virutab

Kui Twitteris mõnda postitust edasi jagad, ei pea see tingimata tähendama, et seda takka kiidad, ent siiski. USA meedia arvates läks Donald Trump selgelt liiale, kui ühte GIF-videot jagas.

Seal on näha, kuidas Trump golfiväljakul palli lööb, seejärel järgneb lõik sellest, kuidas Hillary Trump lennuki pardale minnes koperdab (see pärineb 2011. aastast, kui taoline vahejuhtum tõesti aset leidis). Ent kukkumisele on juurde monteeritud justkui tabanuks teda golfipall, mistõttu ta jalgealuse kaotab.

CNN kirjutab, et kui president või mõni teine kõrgem riigiametnik midagi taolist postitab, saadab see sõnumi, et naistevastane vägivald ongi õigustatud.

Alles möödunud kuul jagas Trump ka ühte multifilmikatket, kus rong sõidab üle inimesest, kelle pead katab CNN'i logo. Ilmselgelt pole meediaväljaanne ja president soojades suhetes.

Tänast postitust kajastab ka Fox News, mis esindab Trumpi kodupartei ehk vabariiklaste vaateid. Ent sealgi ei kiideta taolist käitumist heaks, vaid jäädakse neutraalseks. "Säuts näitab, et Trumpi ammused harjumused sotsiaalmeedias on alles. Sellised, millega ta on pälvinud palju kriitikat." Märgitakse, et pöörduti ka Valge Maja poole, et kommentaar saada, ent siiani pole sealsest pressiosakonnast vastust laekunud.