Seitse Trumpi kõrgetasemelistele kriitikutele saadetud torupommi näivad olevat omavahel seotud

Allikate sõnul on lõhkeseadeldised valmistatud PVC-torust ning sisaldavad taimerit (ilmselt digitaalset äratuskella) detonaatori käivitamiseks. Pommis olev pulber on pärit pürotehnikast. Röntgenläbivaatuse tulemusena on kindlaks tehtud, et PVC-toru sees on tõenäoliselt ka laiali lendama mõeldud osad.

Mitmed asjaga kurssi viidud pommitehnikud ütlesid, et seadeldistes olid kõik vajalikud komponendid plahvatuse tekitamiseks.

Kaks seitsmest seadeldisest, millest üks oli adresseeritud Clintoni koju Chappaquas ja teine Obamale Washingtonis, sai kätte Salateenistus. Mõlemad saadi kätte enne sihtkohta jõudmist ning Clinton ega Obama ohus ei olnud.

Brennanile saadetud pakk, mis näis teistega sarnane, põhjustas CNN-i evakueerimise eile Time Warner Centeris.

New Yorgi politseiülem James O’Neill ütles, et pakis oli ka ümbrik valge pulbriga, mida uuritakse.

Watersile saadeti kaks pommi: üks saadi kätte Los Angelese kesklinna postiasutuses ja teine kongressi postiasutuses Marylandi osariigis Capitol Heightsis.

CNN Worldwide’i president Jeff Zucker mõistis hukka Valge Maja ja selle jätkuvad rünnakud meedia vastu, kui reageeris CNN-i saadetud pommile.

„Valges Majas puudub täielikult arusaamine pidevate meediavastaste rünnakute tõsidusest. President ja eriti Valge Maja pressisekretär peaksid aru saama, et nende sõnad loevad. Seni ei ole nad üles näidanud selle mõistmist,” öeldakse Zuckeri avalduses.

This is the suspicious package received this morning at the Time Warner Center, which houses the CNN New York bureau.



Police say the package appeared to be a “live explosive device.” It has now been removed and taken to a NYPD facility in the Bronx. https://t.co/WMndoOPcym pic.twitter.com/s5PEmvgzpz — CNN (@CNN) October 24, 2018

Õiguskaitseorganite ametnike sõnul olid kõik seitse omavahel seostatavat pakki jõupaberis ja margistatud. Tegemist näib olevat töötavate seadeldistega, kuid neid analüüsitakse veel.

Saatja aadressiks on märgitud demokraatide rahvuskomitee endine esimees Debbie Wasserman Schultz. Tema seotusele ei viita aga miski. Üks seadeldis leiti ka tema kontorist Florida osariigis Sunrise’is, mis oligi märgitud saatja aadressiks. Uurijad usuvad, et see pakk oli mõeldud Holderile ja sellel võis olla vale aadress, mistõttu see võidi tagasi saata.

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) teatas, et asja uurimisel on kõrgeim prioriteet.

„Me oleme panustanud FBI ressursside täie jõuga ning koos partneritega ühendatud terrorismivastastest jõududest jätkame me tööd nende pakkide saatmise eest vastutaja tuvastamiseks ja vahistamiseks,” ütles FBI direktor Christopher Wray. „Me palume kõigil, kellel võib olla informatsiooni, kontakteeruda FBI-ga. Ärge kõhelge helistada, ükski informatsioonikild ei ole liiga väike, et meid selles juurdluses aidata.”

FBI teatel on võimalik, et posti teel on saadetud veel pakke ning avalikkusel soovitatakse olla valvel ja mitte puudutada, liigutada ega käsitseda mingeid kahtlasi või tundmatuid pakke.