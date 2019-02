Seitse Briti parlamendi liiget astus protestiks Jeremy Corbyni juhtimise vastu leiboristlikust parteist välja

Välja astunud liikmed on Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker ja Ann Coffey, vahendab BBC News.

Berger ütles, et leiboristlik partei on muutunud institutsionaalselt antisemiitlikuks ning tal on piinlik ja häbi liikmeks jääda.

Corbyn teatas, et on pettunud, et liikmed ei pea võimalikuks jätkata tööd poliitikaga, mis inspireeris 2017. aasta valimistel miljoneid.

„Täna hommikul oleme me kõik nüüd leiboristlikust parteist lahkunud. See on olnud väga keeruline, valus, aga vajalik otsus,” ütles Berger. „Me esindame riigi erinevaid osi, meil on erinevad taustad, me oleme sündinud erinevatesse põlvkondadesse, aga me kõik jagame samu väärtusi. Tänasest alates istume me parlamendis uue sõltumatu parlamendiliikmete grupina.”

Leslie ütles, et leiboristliku partei on kaaperdanud vasakäärmuslased.