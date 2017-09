Seim lükkas tagasi presidendi algatuse loobuda Lätis sündinud lastele mittekodaniku staatuse andmisest

Läti seim lükkas tagasi president Raimonds Vējonise algatuse loobuda mittekodaniku staatuse andmisest Lätis sündinud lastele. Varem ei toetanud seda ideed ka Läti valitsus, peamiselt rahvuslaste ühenduse põhimõttelise vastuseisu tõttu.

Vējonis kritiseeris intervjuus ajalehele Diena neid poliitikuid, kes kahtlustavad mittekodanike küsimuses igasuguseid spekulatsioone ja kardavad, et mittekodanikest laste küsimus on alles esimene samm, vahendab Läti Delfi.

„Ma arvan, et sellised pöörded ei ole võimalikud. Kui me juba praegu murrame piike väga väikese arvu inimeste üle – eelmisel aastal näiteks sai mittekodaniku staatuse vaid 52 last – siis ma arvan, et hääletus parlamendis kodakondsuse andmise üle veel palju laiemale isikute ringile on üldse võimatu,“ ütles Vējonis.

„Läti on juba 26 aastat sõltumatu riik, aga me kardame ikka veel lapsi,“ lausus president. „Karta inimesi, kes sünnivad Lätis, on minu arvates täiesti ebaõige. Tuleb juba ükskord lõpetada nõukogude perioodi tagajärgede tiražeerimine, sest seda mittekodaniku staatus ju just nimelt on – Nõukogude okupatsiooni tagajärg, mida poliitilisel tasemel riigis ikka veel toetatakse.“