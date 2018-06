Segane häältelugemine: riigimeedia teatel võidab Türgis valimised Erdoğan, kuid opositsioon protestib

Täna Türgis toimunud erakorralisted presidendivalimised võidab esialgsete tulemuste järgi avavoorus senine riigipea Recep Tayyip Erdoğan.

Ajal, mil üle 90 protsendi hääletest oli loetud, hääletas Erdoğani poolt 53 protsenti valimas käinud türklastest, kirjutab al-Jazeera.

Eeldatult kogus teisena enim poolthääli opositsiooni toetatud kandidaat, endine füüsikaõpetaja Muharrem İnce, keda toetas 30,5 protsenti hääletajatest.

İnce on valimissedelite ülelugemise ajal juba väljendanud protesti, sõnades, et Türgi keskvalimiskomisjoni (YTK) andmete järgi on üle loetud vähem kui pool kõigist sedelitest ning riiklik uudistaagentuur esitab eksitavaid andmeid.

Hoolimata sellest, et ametlikud tulemused pole selgunud, on mitmed riigijuhid juba Erdoğanile õnne soovinud. Türgi riiklik uudisteagentuur andis teada, et esimese Euroopa Liidu valitsusjuhina õnnitles Erdoğani Ungari peaminister Viktor Orbán.

Lisaks Arengu partei (AKP) peaaegu kindlalt senise parlamendienamuse, sest kurdimeelne Rahvademokraatliku Partei (HDP) erakond ületas valimistel 10-protsendilise künnise.