Schäuble: avatud uste poliitika oli tõesti viga

Saksamaa rahandusminister Wolfgang Schäuble tunnistas, et riik tegi vea, kui lasi viimase kahe aasta jooksul sisse enam kui miljon põgenikku Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikidest.

Schäuble sõnul üritab ametisolev konservatiivne valitsus toonastest vigadest õppida, vahendab uudisteagentuur Reuters.

"Me oleme üritanud tehtut parandada," ütles Schäuble usutluses ajalehele Welt am Sonntag. "Me, poliitikud, oleme inimesed; me teeme samuti vigu. Kuid suudame oma vigadest ka midagi õppida."

Schäuble kuulub liidukantsleri Angela Merkeli juhitavasse erakonda Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU).

Ta kritiseeris ka Ameerika Ühendriikide uut presidenti Donald Trumpi. "Ameerikas näeme me, kuidas keegi tegutseb moel, nagu ta suudaks teha kõike väga kiiresti. Sellel ei ole ainult head tulemused," märkis rahandusminister.

Trump süüdistas sel nädalal Saksa kantslerit, et see tegi pagulasi riiki lubades "katastroofilise vea".