Sauli Niinistö väisab Sotšit ja kohtub Vladimir Putiniga

Tavapärase regulaarse kohtumisel ja töölõunal arutatavatest teemadest ei ole palju teada, vaid seda, et arutelu leiab aset ajakohaste rahvusvaheliste ja kahepoolsete küsimuste ümber, vahendab uudistekanal Interfax.

Ajaleht Iltalehti kirjutab, et töölõuna leiab aset president Putini Musta mere ääres asuvas suveresidentsis, 10 kilomeetri kaugusel linna keskusest, ja selle järel on oodata ka ühist pressikonverentsi.

Sauli Niinistö ütles usutluses Iltalehtile, et omavaheline vestlus on alati väga otsekohene ja pingevaba. Temaga on ka välisminister Timo Soini, kes kohtub Sotšis oma ametivenna Sergei Lavroviga.

Alles eelmisel kuul väisas president Putin Soomet.