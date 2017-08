Sauli Niinistö Trumpiga kohtumise eel: juttu tuleb NATO ja Venemaa suhetest ja olukorrast Läänemerel

Soome president Sauli Niinistö kohtub esmaspäeval Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpiga.

„Olukord Läänemerel on kindlasti osa mu agendast,“ sõnas Niinistö eile ajakirjanikele.

Riigipea sõnul tahaks ta ühtlasi arutada võimalust läbirääkimistest NATO ja Venemaa vahel, mille puhul hea kommunikatsioon mõlemalt poolt võiks viia pingete märgatava vähenemiseni.

Niinistö usub, et üks põhjustest, miks ta sai kutse Valget Maja külastada, oli see, et ta kohtus kevadel USA ja NATO esindajatega. „Mulle tundub, et nad on nüüd aru saanud, et meil on neil teemadel asjatundlikkust,“ ütles ta.

Riigipea oli Trumpiga telefonitsi ühenduses eelmise aasta lõpus, paar nädalat pärast viimase valimisvõitu. Tema sõnul tundus Trump juba toona teadlik olevat, et soomlastel on tavapärasest mõnevõrra erilisem suhe Vene riigijuhi Vladimir Putiniga.

Algselt pidi Niinistö Trumpiga kohtuma teisipäeval, kuid kuna USA president suundub sel päeval orkaanist laastatud Texase osariiki, tõsteti kohtumine erakorraliselt päeva võrra varasemaks ja see leiab aset juba täna.

Ameerika Ühendriikide ja Soome presidendid ei ole näost-näkku kohtunud viimasel 15 aastal.