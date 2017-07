Sauli Niinistö lubab, et sõja korral tuleks Soome Eestile appi

Soome president Sauli Niinistö on veendunud, et NATO ja Venemaa konflikti puhul Eestit üksi ei jäetaks, Soome ise on valmis kindlasti abistama.

Suomenmaa vahendab, et Niinistö vastas kolmapäeval kaasmaalaste küsimustele ja muu hulgas uuriti, et kui Eestit rünnataks, kas Soome aitaks.

Niinistö ütles, et talle ei meeldi sõjamänge mängida, aga kui ta on sunnitud: "Ma ei näe olukorda, kus oleks eraldi sõda Eestis või Baltikumis." Ta selgitas, et kui Venemaa ja NATO sõdiks, siis nad ei tee kokkulepet, et sõditaks vaid Eestis või Baltikumis. Eestlasi aidataks!

Ta ei täpsustanud, milles abi seisneks, kuid märkis, et Soome poolt oleks see enamat kui vaid "riis ja kartulid".

Mais kirjutas Delfi aga, et Niinistö peab selgeks, et Soome ei saa endiselt anda Eestile julgeolekugarantiisid. "Me ei saa anda Eestile mingisuguseid julgeolekugarantiisid, sest meil endal ei ole selliseid. See on minu arvates täiesti selge asi."

