Saudi Araabiat pahandas USA senati kriitika Khashoggi kohta

USA senati resolutsioonid on suuresti sümboolsed ja on ebatõenäoline, et nad muutuvad seaduseks, kirjutab BBC. Siiski saatsid USA senaatorid otsusega signaali riigipeale Donald Trumpile, kes on vankumatult Saudi Araabiat ja kroonprints Mohammed bin Salmani kaitsnud.

Saudi Araabia välisministeerium aga teatas siiski, et USA sekkub käiguga toimuvasse, kuid on võtnud aluseks ebaõiged eeldused. „Kuningriik mõistab USA senati viimase seisukohavõtu hukka. See põhineb tõendamata eeldustel ja Saudi Araabia ei talu oma siseasjadesse sekkumist," seisis Saudi välisministeeriumi avalduses.

„Kuningriik on varem väitnud, et Saudi kodaniku Jamal Khashoggi mõrv on kahetsusväärne kurtitöö, mis ei kajasta kuningriigi poliitikat ega selle institutsioone," lisati avalduses.

USA pole seni Saudi Araabiale avalikult vastanud.

Khashoggi tapeti Türgis Istanbuli konsulaadis 2. oktoobril, kuid tema surnukeha pole tänini leitud. Türgi võimud on kinnitanud, et neil on tõendeid, et saudi ajakirjaniku tapsid Saudi agendid kõige kõrgemalt tasandilt tulnud käsu järel.