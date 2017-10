Saudi Araabias lubatakse naised spordistaadionidele

Saudi Araabia lubab alates järgmisest aastast naised esimest korda staadionidele spordiüritusi jälgima. Perekonniti on võimalik staadionidele minna esialgu kolmes linnas: Ar-Riyadis, Jeddah’s ja Dammamis.

Saudi Araabia spordiametkond teatas, et ettevalmistused algavad kolmel staadionil, et need oleks valmis vastu võtma perekondi alates 2018. aasta algupoolest, vahendab BBC News.

Staadionid varustatakse restoranide, kohvikute ja ekraanidega.

Reformid on kooskõlas 32-aastase kroonprints Mohammedi ulatuslike plaanidega ühiskondlike ja majanduslike muudatuste tegemiseks naftast sõltuvas kuningriigis, mida nimetatakse visioon 2030-ks.

Eelmisel kuul anti kuningliku dekreediga naistele õigus alates järgmise aasta juunist autot juhtida. Taas toimuvad riigis kontserdid ning varsti peaks taasavatama kinod.

Kolmapäeval teatas prints Mohammed, et tema riigi moderniseerimise plaanides on kesksel kohal „mõõduka islami” naasmine.

Prints Mohammed ütles, et 70 protsenti Saudi Araabia elanikkonnast on alla 30 aasta vanad ning nad tahavad elu, kus religioon ilmutab end sallivusena.

Vaatamata hiljutistele teadetele on naistele Saudi Araabias endiselt tõsised piirangud. On olemas kindlad riietumisreeglid ja võõraste meestega ei tohi suhelda. Kui naised tahavad reisida, töötada või arsti juurde minna, peab neid saatma või andma kaasa kirjaliku loa meessoost vastutav isik.