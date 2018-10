Saudi Araabia valmistub väidetavalt teatama, et kadunud ajakirjanik suri ebaõnnestunud ülekuulamisel

Üks allikas ütles, et raportis öeldakse tõenäoliselt, et operatsioon viidi läbi ilma loa ja läbipaistvuseta ning selles osalenud võetakse vastutusele.

Üks allikatest tunnistas, et raport on ettevalmistamisel ning hoiatas, et asjad võivad muutuda.

Washington Posti kolumnisti nähti viimati avalikult, kui ta sisenes 2. oktoobril Saudi Araabia konsulaati Istanbulis. Varem on Saudi Araabia võimud kinnitanud, et Khashoggi lahkus konsulaadist samal pärastlõunal, kuid ei ole esitanud selle kohta mingeid tõendeid.

Khashoggi türklannast pruut Hadice Cengiz, kes ootas väljas, ütleb, et ei näinud meest väljumas.

Khashoggi kadumine on tekitanud diplomaatilise tüli Saudi Araabia ja lääneriikide vahel. Rahvusvahelised ettevõtted on loobunud osalemast kõrgetasemelisel investeerimiskohtumisel, mis toimub hiljem sel kuul Ar-Riyadis.

Samuti tekitas Khashoggi kadumine hõõrumist Saudi Araabia ja Türgi vahel, kes süüdistab Saudi Araabiat koostöö mittetegemises Türgi juurdlusega.

Türgi võimud on öelnud, et usuvad, et Khashoggi kadumise ja võib-olla mõrvaga olid seotud 15 Saudi Araabia meest, kes saabusid Istanbuli 2. oktoobril. Vähemalt mõnel neist näib olevat kõrgetasemelisi sidemeid Saudi Araabia valitsuses.

Reedel ütles juurdlusega tuttav allikas CNN-ile, et Türgi võimudel on audio- ja visuaalseid tõendeid, et Khashoggi tapeti konsulaadis.

Eile õhtul nähti Saudi Araabia konsulaati sisenemas Türgi uurijaid. Saudi Araabia võimud andsid loa ruumide läbiotsimiseks.