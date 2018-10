Saudi Araabia välisminister: ajakirjanik Khashoggi mõrvati kooskõlastamata operatsiooni käigus

Saudi Araabia on olnud suure surve all ja on nõutud, et kuningriik paljastaks, mis juhtus. Alguses väitis Saudi Araabia, et Khashoggi on elus. Viimati nähti teda 2. oktoobril sisenemas Saudi Araabia konsulaati Istanbulis, vahendab BBC News.

Türgi ametnikud usuvad, et Saudi Araabia valitsuse kõnekas kriitik mõrvati Saudi Araabia agentide poolt konsulaadis. Saudi Araabia teatas alguses, et Khashoggi lahkus konsulaadist elu ja tervise juures, kuid tunnistas reedel, et Khashoggi on surnud ja sai surma võitluse käigus.

Jubeir kirjeldas juhtunut mõrvana.

„Me oleme pühendunud kõigi faktide väljaselgitamisele. Ja me oleme pühendunud selle mõrva eest vastutajate karistamisele,” ütles Jubeir. „Isikud, kes seda tegid, tegid seda väljaspool nende võimupiire. Ilmselgelt tehti kohutav viga ja mis seda viga raskendas, oli katse seda varjata.”

Veel ütles Jubeir, et Saudi Araabia ei tea, kus surnukeha asub, ja kinnitas, et selleks teoks ei andnud käsku kroonprints Mohammed bin Salman, keda peetakse kuningriigi kõige mõjukamaks inimeseks.

„Isegi meie luureteenistuse kõrgem juhtkond ei olnud sellest teadlik,” väitis Jubeir.

Saudi Araabia väitel on vahistatud 18 inimest, vallandatud Mohammed bin Salmani kaks abi ja moodustatud komisjon printsi juhtimisel luureagentuuri reformimiseks.