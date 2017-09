Saudi Araabia tegi ajaloolise otsuse naised autorooli lubada

Saudi Araabia teatas eile, et lubab peatselt naistel autot juhtida, olles viimane riik maailmas, kus see seni keelatud oli.

Autojuhtimiskeeldu nähti rahvusvaheliselt kuningriigis toimuva naiste allasurumise sümbolina ning selle tühistamine saavutati pärast aastaid kestnud naisaktivistide võitlust, vahendab AFP.

Põrutav uudis, mis ähvardab ärritada religioosseid konservatiive, on osa Saudi Araabia ambitsioonikast reformiliikumisest, mille eesmärk on kohaneda naftajärgse ajastuga ja parandada ülemaailmset mainet, mida rikub inimõiguste alane olukord.

„Kuningas Salman bin Abdulaziz al-Saud andis välja dekreedi, mis lubab juhilubade väljaandmist kuningriigis naistele,“ teatas Saudi Araabia televisioon. „Dekreet jõustub 2018. aasta juunis.“

„Ettevalmistavat perioodi“ kuni jõustumistähtajani kasutatakse infrastruktuuri arendamiseks miljonite uute autojuhtide jaoks, lisati teates.

Konservatiivsed usutegelased on autojuhtimiskeeldu naistele pikka aega õigustanud sellega, et selle kaotamine viiks liiderlikkusele. Üks usutegelane on väitnud, et autojuhtimine kahjustab naiste munasarju.

Paljud naisaktivistid on keelu eiramise eest vangi pandud.

Üllatavat teadet tervitati laialdaselt nii kodu- kui ka välismaal.

„Kuulsusrikas päev. Ei suuda pisaraid tagasi hoida,“ kirjutas Twitteris Saudi Araabia šuuranõukogu liige Latifah Alshaalan. „Õnnitlused minu kodumaa naistele.“

Aktivist Manal al-Sharif, kes juhtis 2011. aastal protestiliikumist „Women2Drive“ säutsus: „Täna, viimane riik Maa peal, mis lubab naistel juhtida… me tegime selle ära.“

„See on tunnistus naisaktivistide vaprusest, kes on teinud aastaid kampaaniat, et… Saudi Araabia on lõpuks järele andnud ja otsustanud lubada naistel juhtida,“ teatas inimõigusteorganisatsioon Amnesty International.

Ekspertide sõnul võib naiste autorooli lubamine neid ühiskondlikult vabastada. Seni on nad olnud väga sõltuvad välismaalastest autojuhtidest ja sõidujagamisrakendustest. See võib anda tõuke ka majandusele madalate naftahindade ajahetkel, suurendades naiste osalemist tööelus.

Saudi Araabia ühiskondlike ja majandusreformide plaani Visioon 2030 taga on 32-aastane kroonprints Mohammed bin Salman, keda nähakse vastu tulevat noorte inimeste ihalustele. Üle poole Saudi Araabia elanikest on alla 25 aasta vanad.

Kroonprints Mohammedi peetakse juba de facto valitsejaks, kes kontrollib kõiki tähtsamaid valitsusharusid ja kõrvaldab igasugust sisemist vastuseisu enne võimu ametlikku ülevõtmist 81-aastaselt isalt.