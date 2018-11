Saudi Araabia prokuratuur taotleb Khashoggi mõrva eest surmanuhtlusi ja väidab, et ta suri rahusti üledoosi

Prokuratuuri teatel esitati süüdistus kokku 11 inimesele. Viis surmanuhtlusega silmitsi seisvat inimest olid väidetavalt otseselt seotud kuriteo toimepanemiseks käsu andmise ja selle täideviimisega, vahendab CNN.

Prokuratuur teatas ka, et Khashoggi tapeti pärast võitlust ja tüli Saudi Araabia konsulaadis Instanbulis. Ta seoti kinni ja talle süstiti rahusti üledoos, mis ta tappis. Seejärel tema keha tükeldati ja anti kohalikule kaasosalisele, väitis prokurör.

Prokuratuur lisas, et Saudi Araabia endine luureülema asetäitja Ahmed al-Assiri andis käsu missiooniks Khashoggi kodumaale naasma sundimiseks ja moodustas selleks 15-liikmelise meeskonna.

Meeskond jagati kolme gruppi, teatas prokurör: üks oli läbirääkimismeeskond, teine luuremeeskond ja kolmas logistikameeskond.

Tapmiseks andis prokuröri väitel käsu läbirääkimismeeskonna juht.

Veel teatas prokurör, et kuni mõrva uurimise lõpuni on reisikeelu all kuningliku õukonna nõunik Saud al-Qahtani, kes juhtis kroonprints Mohammed bin Salmani kommunikatsioonimeeskonda ja kõrvaldati sellest ametist eelmisel kuul pärast Khashoggi surma.