Saudi Araabia naistel on edaspidi võimalik lahutusest kuulda SMS-i teel

Ar-Rijad loodab, et sel moel saab teha lõpu nn salajaste lahutuste probleemile, mis tähendas, et mees lahutas oma abikaasast tagaselja ehk ilma, et viimane oleks sellest teadlik, vahendab uudistekanal BBC.

Abielulahutuse järel tuleb kohtutel vastutada, et naist informeeritakse tema perekonnaseisu muutusest, st lahutusest tekstisõnumi teel, mis välistab võimaluse, et naine peab selle teadasaamiseks pöörduma kohtu poole. Ühtlasi on vallalisel naisel oma perekonnaseisust teades õigus taotleda elatist.

Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman on asunud ellu viima senisest leebemat poliitikat naiste suhtes, andes neile õiguse autorooli istuda, osaleda avalikel üritustel nagu jalgpallivõistlustel ning töötada ametites, mis varem olid seal ainult meeste kanda.