Saudi Araabia kroonprints ütles väidetavalt USA-le, et Khashoggi oli ohtlik islamist

Prints Mohammed ütles seda väidetavalt telefonikõnes Valge Majaga pärast Khashoggi kadumist, aga enne, kui Saudi Araabia tunnistas tema tapmist, vahendab BBC News.

Saudi Araabia on neid teateid ajalehtedes Washington Post ja New York Times eitanud.

USA ajakirjanduse heaks töötanud Saudi Araabia kodanik Khashoggi oli oma kodumaa valtsejate tuntud kriitik. Tema surnukeha ei ole veel leitud, kuid Türgi ja Saudi Araabia on ühel meelel selles, et ta tapeti 2. oktoobril Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis.

Saudi Araabia eitab kuningliku perekonna seotust mõrvaga ja on teatanud, et on pühendunud kõigi faktide väljaselgitamisele.

Telefonikõnes USA presidendi Donald Trumpi väimehe Jared Kushneri ja riikliku julgeoleku nõuniku John Boltoniga ütles prints Mohammed, et Khashoggi oli rahvusvahelise islamistliku organisatsiooni Moslemivennaskonna liige, teatas Washington Post.

Telefonikõne toimus teadete kohaselt 9. oktoobril, nädal pärast Khashoggi kadumist.