Saudi Araabia kroonprints: teeme oma tuumapommi, kui Iraan seda teeb

Saudi Araabia arendab välja oma tuumapommi, kui tema suur rivaal Iraan seda teeb, teatas kuningriigi 32-aastane kroonprints Mohammed bin Salman intervjuus USA telekanalile CBS, mis läheb eetrisse pühapäeval.

„Saudi Araabia ei taha mingit tuumapommi omandada, aga kahtlemata, kui Iraan tuumapommi välja arendaks, järgime me eeskuju niipea, kui võimalik,” ütles prints Mohammed, vahendab Reuters.

Saudi Araabia, kes võitleb Iraaniga mõjuvõimu pärast Lähis-Idas ja kaugemalgi, kiirendab tuumaenergia arendamise plaane osana prints Mohammedi juhitud reformiplaanist majanduse naftast sõltuvuse vähendamiseks.

Saudi Araabia kahe esimese tuumareaktori ehitamiseks on pakkumised teinud USA, Lõuna-Korea, Venemaa, Prantsusmaa ja Hiina.

Maailma suurim naftaeksportija on varem teatanud, et tahab tuumatehnoloogiat ainult rahumeelseteks kasutusviisideks, kuid on jätnud ebamääraseks, kas ta soovib ka uraani rikastada, et toota tuumakütust. Seda protsessi saab aga kasutada ka tuumarelvade valmistamiseks.

Saudi Araabia valitsus kiitis tuumaenergiaprogrammi riikliku poliitika heaks teisipäeval. Selles piiratakse kõiki tuumaalaseid tegevusi rahumeelsete eesmärkidega rahvusvaheliste lepingute määratud raamides.