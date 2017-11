Saudi Araabia kroonprints nimetas Iraani kõrgeimat juhti uueks Hitleriks

Saudi Araabia mõjukas kroonprints Mohammed bin Salman nimetas intervjuus ajalehele New York Times Iraani kõrgeimat juhti „Lähis-Ida uueks Hitleriks”, muutes vanade rivaalide sõnasõja veelgi ägedamaks.

Sunniitlik Saudi Araabia Kuningriik ja šiiitlik teokraatia Iraan toetavad sõdades kogu regioonis vastaspooli, vahendab Reuters.

Prints Mohammed, kes on ka Saudi Araabia kaitseminister, teatas, et Iraani ekspansioonile ajatolla Ali Khamenei juhtimisel tuleb vastu astuda.

„Aga me õppisime Euroopast, et rahu sobitamine ei tööta. Me ei taha, et uus Hitler Iraanis kordaks seda, mis juhtus Euroopas, Lähis-Idas,” ütles prints Mohammed New York Timesile.