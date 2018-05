Saudi Araabia kavatseb süstida miljardeid meelelahutusse, tervisesse, sporti ja haridusse

Saudi Araabia kavatseb kulutada 2020. aastaks 50 miljardit riaali (11,12 miljardit eurot) meelelahutuse, tervise, spordi ja hariduse propageerimiseks osana kroonprints Mohammed bin Salmani moderniseerimispüüdlustest.

Saudi Araabia üldise meelelahutusameti juht Ahmed al-Khatib ütles eile Ar-Riyadis toimunud üritusel, et programm nimega Elukvaliteet peaks tekitama 2020. aastaks 300 000 töökohta, neist enamik üldise spordiameti haldusalas, vahendab Reuters.

„Algatused maksavad kokku 50 miljardit riaali ja valitsuse kulutused on umbes 60 protsenti, 40 protsenti tuleb erasektorist,” ütles Khatib Reutersile. „Kogu kasu sellest suurest kulutusest läheb erasektorile ning see toetab 2030. aasta visiooni, mis tugevdab erasektori rolli.”

Kuningriik on viimastel kuudel läbi elanud palju muutusi. Toimunud on kontserdid ja avatud kinosid. Neid samme sügavalt konservatiivses moslemikuningriigis on kiidetud kui tõendeid progressi kohta, mille eesotsas on noortele suunatud prints Mohammed.

Ranged sotsiaalsed normid ja kiire areng on tekitanud riigi, kus kogukonda väärtustatakse kõrgelt, aga võimalusi avalikuks kooskäimiseks on vähe. Ülekaalulisus on samuti väga levinud.

Saudi Araabia kodanikel ei ole hääleõigust ja languses olev naftasektor tähendab, et majanduslikud väljavaated võivad tulevikus süngestuda. Seetõttu peetakse elukvaliteedi tõstmist oluliseks poliitilise stabiilsuse tagamiseks.