Satelliidifotode järgi väljusid Vene laevad Süüria sadamast merele

Ühel fotol on kaide ääres näha vähemalt seitset laeva, teisel aga laevu enam samadel kohtadel ei ole, vahendab RBK.

„ISI paljastab: enamiku Vene mereväe jõudude kadumine Tartusi sadamast Süürias. Need puuduvad mereväe laevad on nüüd viidud merele võimalike lähituleviku rünnakute tõttu. Jäi ainult üks Kilo-klassi allveelaev,” teatas ISI Twitteris.

ISI reveals: Disappearance of most of the #Russian #Naval Forces from #Tartus Port, #Syria.

Those missing naval vessels have now been deployed at sea due to possible near-future #strikes. Only one #kilo class submarine remained.#russiannavy #Syriastrikes #foxnews #kilo pic.twitter.com/guRA9w0qqt