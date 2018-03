Sarkozy süüdistustest: see laim on muutnud mu elu põrguks

Prantsusmaa endine president Nicolas Sarkozy ütles kohtunikele, kes ta eile ametliku uurimise alla võtsid, et süüdistused tema 2007. aasta valimiskampaania ebaseaduslikus finantseerimises Liibüa tollase diktaatori Muammar Gaddafi rahaga muudavad ta elu põrguks, teatas ajaleht Le Figaro.

Ajaleht avaldas Sarkozy pika deklaratsiooni uurijatele, kes teatasid talle pärast kaks päeva kestnud ülekuulamisi, et ta on ametlikult uurimise all, vahendab Reuters.

„See laim on muutnud mu elu põrguks alates 2011. aasta 11. märtsist,” tsiteeris Le Figaro 63-aastase Sarkozy sõnu uurijatele.

Le Figaro teatel ütles Sarkozy, et on 2011. aasta märtsis alanud destabiliseerimiskampaania ohver.