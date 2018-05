Salisbury mürgirünnaku ohvriks langenud Julia Skripal loodab pikas plaanis Venemaale naasta

„Meil oli nii palju õnne, et mõlemad selle mõrvakatse üle elasime. Meie paranemine on olnud aeglane ja äärmiselt valulik,” kirjutas Skripal ingliskeelses avalduses. „Kuna ma püüan leppida laastavate muutustega, mis mulle peale sunniti nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt, võtan ma ühe päeva korraga ja tahan aidata hoolitseda oma isa eest kuni tema täieliku paranemiseni. Pikemas plaanis loodan ma naasta koju oma maale."

Skripal rääkis vene keeles ja tegi kirjaliku avalduse, mille ta enda väitel kirjutas ise nii vene kui ka inglise keeles. Ta allkirjastas mõlemad dokumendid.

Küsimustele keeldus Skripal vastamast.

Suurbritannia peaminister Theresa May väidab, et Skripalid mürgitati 1970. ja 1980. aastatel Nõukogude armee välja töötatud närvimürgiga, mis kuulub niinimetatud novitšokkide hulka. May süüdistab mürgitamises Venemaad.

Pärast seda, kui Reuters avaldas video Skripalist oma avaldust ette lugemas, teatas Venemaa saatkond Londonis, et neil on hea meel, et Skripal on elus ja terve, kuid Venemaa usub, et teksti kirjutas kõigepealt inglise keelt emakeelena kõnelev isik ja see tõlgiti seejärel vene keelde.

Loe veel

„Kogu austuse juures Julia privaatsuse ja julgeoleku vastu ei vabasta see video Ühendkuningriigi võime nende kohustustest konsulaarkonventsioonide järgi,” teatas saatkond. „Ühendkuningriik on kohustatud andma meile võimaluse rääkida Juliaga otse, et tagada, et teda ei hoita kinni tema tahte vastaselt ja et ta ei räägi surve all. Seni on meil kõik põhjused kahtlustada vastupidist.”

„Ma olen Vene saatkonna abipakkumiste eest tänulik. Aga praegusel hetkel ei soovi ma nende teeneid kasutada,” teatas Skripal. „Samuti tahan ma korrata, mida ma ütlesin oma varasemas avalduses, et minu või minu isa eest ei räägi keegi teine peale meie eneste.”

„Ma ei taha kirjeldada üksikasju, aga kliiniline ravi oli invasiivne, valulik ja rusuv,” ütles Skripal.

Julia isa Sergei sai haiglast välja 18. mail. Ühel hetkel kartsid arstid, et mõlemal patsiendil võib olla ajukahjustus.

„Ma olen tänulik kogu Salisbury haigla suurepärasele, lahkele personalile, see on koht, millega ma olen saanud liigagi tuttavaks. Samuti mõtlen ma soojusega neile, kes aitasid meid tänaval rünnakupäeval,” ütles Julia Skripal.