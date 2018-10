Salateenistus päästis Trumpi mullu mõrvakatsest

Trump viibis 2017. aasta novembris Manilas Kagu-Aasia Riikide Assotsiatsiooni (ASEAN) tippkohtumisel, kus kohtus Filipiinide presidendi Rodrigo Dutertega. Kavandatud mõrva hoiti varem kalevi all, kuni National Geographic paljastas selle pühapäeval kahetunnises saates Salateenistusest „United States Secret Service: On the Front Line” („Ühendriikide Salateenistus: eesliinil”).

Teadete kohaselt oli Trumpi internetis ähvardatud juba enne, kui ta Manilasse saabus.

Enne Trumpi Filipiinidele saabumist avaldas Islamiriik ka rea videoid ähvardustega tema aadressil. Näiteks avaldati pilt kuuliaukudega Trumpist ning kutsuti võitlejaid lamades ootama ja Trumpi varitsema. Ühe isiku Instagrami kontolt leidsid Salateenistuse agendid foto, millel ta hoiab käes raamatut „Kuidas tappa: salamõrvari täielik ajalugu”.

Seejärel avastasid agendid, et üks džihadist varjas end Manila kesklinnas vaid kvartalite kaugusel hotellist, kus president peatus. Kui Salateenistus selle avastas, pidi Trump 20 minuti pärast maanduma.

Agendid leidsid Islamiriigi võitleja pargist umbes pooleteise kilomeetri kauguselt Trumpi hotellist. Ta kohtus „kaasosalisega”, kui Salateenistuse mehed tema juurde jõudsid.