Salasigarettide veoks Venemaalt Soome kasutati drooni

Soome piirivalve ja toll uurivad innovaatilist sigarettide salakaubavedu Venemaalt. Nimelt lennutati sigarette üle piiri drooniga.

Asja uurimine algas juuli keskel, kui eraisik teatas piirivalvele, et nägi Venemaalt Soome lennanud drooni, mis liikus Lappeenranta Penttilä piirkonnas, vahendab Yle Uutiset.

Kagu-Soome piirivalve hakkas asja uurima piiririkkumise ja õhusõiduväärteona.

Hiljem leidis Kagu-Soome piirivalve Penttilä piirkonnast metsa kukkunud drooni, mille külge oli kinnitatud pakk sigarettidega.

Otsingute käigus leiti samast piirkonnast veel kaks pakki sigarettidega. Ühes sellises pakis oli 15 plokki sigarette ja kokku leiti 45 plokki.

Piirivalve konfiskeeris drooni ja sigaretiplokid.

Soome võimud kahtlustavad, et drooni kasutati sigarettide salakaubavedamiseks Venemaalt Soome.

Kahtlustatavaid isikuid ei ole veel välja selgitatud.

Soome võimude andmetel on tegemist esimese juhtumiga, kui salakaubavedamise eesmärgil on üle Vene-Soome piiri lennutatud drooni. Mujal Euroopas on selliseid juhtumeid ilmsiks tulnud ka varem.