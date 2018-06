Salapärase Bilderbergi kohtumise osavõtjate nimekirjas on ka peaminister Jüri Ratas

Homsest kuni pühapäevani toimub Itaalias Torinos järjekordne salapärase Bilderbergi grupi kohtumine, millel osaleb Põhja-Ameerika ja Euroopa poliitikute, ärimeeste, finantstegelaste ja akadeemiliste ringkondade eliit. Seekordsete osalejate hulgas on ka peaminister Jüri Ratas ja RB Rail AS-i tegevjuht Baiba Rubesa.

Bilderbergi kohtumised on äratanud viimase poole sajandi jooksul palju kahtlustusi ja on vandenõuteoreetikute ühed lemmikud. Viimased kinnitavad, et nendel osalejad hauvad niinimetatud Uue Maailmakorra plaane ja püüdlevad ülemaailmse valitsemise poole.

Alati on kohal ka protesteerijad, kes usuvad, et bilderberglased kujutavad endast ülemaailmset varivalitsust, mistõttu on turvameetmed kohtumistel karmid. Kohtumistel osalejad kinnitavad aga, et tegemist on lihtsalt aruteludega ühiskonna üle väljaspool poliitilist rambivalgust.

Mingeid protokolle või märkmeid räägitust aga ei tehta ning arutelude tulemust ei avalikustata, millest tuleb ka kahtlustus, et tegemist on rikaste ja mõjukate pahaendelise salaliiduga, millel on midagi varjata.

Bilderbergi grupp sai oma nime Hollandis Oosterbeekis asuva Bilderbergi hotelli järgi, kus koguneti esimest korda 1954. aasta 29. mail.