Saksamaal Wuppertalis evakueeriti Londoni tulekahju kordumise hirmus 11-kordne elumaja

Saksa võimud evakueerisid teisipäeval Nordrhein-Westfaleni liidumaal Wuppertalis 11-kordse kortermaja, kartes Londoni Grenfell Toweri tulekahju sarnase katastroofi võimalikku kordumist.

Wuppertali võimude teatel viidi pärast ilmselt 79 hukkunuga Grenfell Toweri tulekahju läbi tuleohutuse kontroll ja leiti, et 11-kordse hoone isolatsioon kujutab endast ohtu, sest on süttiv, vahendab AFP.

„Antud juhul jõudsid meie eksperdid järeldusele, et puitkiust valmistatud ja 1960. aastatel paigaldatud isolatsioon on süttiv ja võib olla ohtlik,“ ütles linnavalitsuse esindaja Martina Eckermann, lisades, et ka trepikodadele oli keeruline ligi pääseda.

Maja elanikele on antud ajutised eluasemed. Koju lubatakse neil naasta alles siis, kui potentsiaalselt ohtlik fassaadikate eemaldatakse.