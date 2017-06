Saksamaal võib nüüdsest sotsiaalmeediat vaenukõne eemaldamata jätmise eest trahvida kuni 50 miljoni euroga

Saksa parlament kiitis reedel heaks seaduse, mille järgi trahvitakse sotsiaalvõrgustikke kuni 50 miljoni euroga, kui nad ei eemalda vaenulikke postitusi kiiresti. Samas tuntakse muret, et seadus võib piirata sõnavabadust.

Saksamaal on niigi ühed maailma karmimad seadused, mis puudutavad laimu, avalikku õhutamist kuritegudele ja vägivallaga ähvardamist. Holokausti eitamise või vähemuste vastu vaenu õhutamise eest on ette nähtud vanglakaristused. Internetis aset leidnud juhtumitest on süüdistuse esitamiseni jõudnud aga vähesed, vahendab Reuters.

Sotsiaalmeediaplatvormid peavad uue seaduse järgi eemaldama selgelt ebaseadusliku vaenukõne ja muud postitused 24 tunni jooksul pärast teate või kaebuse saamist ning blokeerima muu ründava sisu seitsme päeva jooksul.