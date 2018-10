Saksamaal võeti Kölni raudteejaama apteegis vangi noor naine, kes süütati

Raudteejaam on täielikult tühjendatud. Inimestel kästi valjuhääldi kaudu väljuda. Politsei palub piirkonda raudteejaama ümbruses vältida, vahendab Kölner Stadt-Anzeiger.

Kohale on toodud politsei raskelt relvastatud eriüksus. Õhus tiirleb helikopter.

Raudteefirma Deutsche Bahn teatas Twitteris, et seoses politsei tegevusega on rongide hilinemisi ja reiside tühistamisi. Perroonid 4-11 on suletud.

Suletud on ka Kölni Breslauer Platz ja jaamahoone esine väljak. Seal tegutsevad tuletõrje ja politsei. Inimesed teatasid suitsuhaisust.

Politsei kinnitas hiljem, et apteegis kinni hoitud neiu valati üle süütevedelikuga ning pandi põlema.14-aastane tütarlaps õnneks pääses rasketest vigastusest, sest päästjatel õnnestus ta kohe kätte saada ning kustutada.