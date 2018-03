Saksamaal vahistati Venemaa Buenos Airese saatkonna kokaiinijuhtumi väidetav aju

Saksa politsei teatas täna, et vahistas Andrei Kovaltšuki, kes on väidetavalt kokaiini Venemaa saatkonna kaudu Argentinas Venemaale smugeldamise kavandaja.

Erakordne juhtum tuli päevavalgele eelmisel nädalal, kui Argentina politsei teatas, et on konfiskeerinud ligi 400 kilogrammi kokaiini, väärtusega umbes 50 miljonit eurot, mis oli peidetud kohvritesse Venemaa saatkonna koolis Buenos Aireses, vahendab AFP.

Kolm venemaalast, sealhulgas saatkonna endine tehniline töötaja, vahistati detsembris Moskvas. Kaks kahtlusalust vahistati ka Argentinas.

Kuues mees, Kovaltšuk arvati olevat seltskonna aju.

Berliini prokuratuur teatas, et 49-aastane Venemaa kodanik vahistati osana rahvusvahelisest juurdlusest, mida juhib Moskva.

„Süüdistus: kriminaalse organisatsiooni loomine, eesmärgiga smugeldada kokaiini Argentinast Venemaale,” teatas prokuratuur Twitteris.

Interfax teatas, et Moskva taotleb Kovaltšuki väljaandmist, kuid protseduurid võivad võtta kuid ja võib-olla ka rohkem.

Venemaal on meedia tõstatanud küsimusi vastuoluliste ametlike teadete kohta.

Argentina julgeolekuminister Patricia Bullrich ütles, et rühmitus püüdis kasutada Venemaa diplomaatilist kullerit kokaiini Euroopasse lennutamiseks. Venemaa välisministeerium eitab aga seda.

Argentina politsei avaldas Twitteris pildid Vene erilennusalga Rossija lennukist, millega olevat Buenos Aireses käinud Venemaa julgeolekunõukogu sekretär Nikolai Patrušev.

Küsimusi on tekitanud ka kokaiini asukoht. Mõnedel andmetel lendas see Moskvasse, kuigi Argentina politsei teatas, et narkootikum asendati jahuga.

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov kurjustas kolmapäeval tahtlike katsete pärast kogu operatsiooni mustata. Rjabkov ründas ajakirjanikke ja blogijaid „igasuguste mitteeksisteerivate versioonide väljamõtlemise” eest.

Argentina uurijad usuvad, et väga suure puhtusastmega kokaiin on tõenäoliselt pärit Colombiast või Peruust.

See pidi jõudma Venemaale ja ilmselt ka Saksamaale, mis on Kovaltšuki elukoht.